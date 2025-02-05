Российские системы ПВО сбили украинский дрон над Белгородом

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, обломки уничтоженного дрона упали в Белгороде. В результате ранения получил один мирный житель — у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей головы.

«Мужчину <...> бригада СМП (скорой медицинской помощи. — «Газета.Ru») доставляет в городскую больницу №2», — уточнил глава российского субъекта.

Он добавил, что также в населенном пункте оказалось повреждено здание производственного предприятия. В настоящее время на месте падения фрагментов беспилотника работают сотрудники оперативных служб, в том числе им предстоит уточнить информацию о последствиях атаки.

5 февраля Гладков заявил об обстреле нескольких населенных пунктов в Валуйском и Шебекинском городских округах Белгородской области со стороны украинских войск. Как он отметил, в селе Двулучное из-за удара дрона был поврежден легковой автомобиль. В селе Новая Таволжанка после прилета снаряда оказались повреждены частный жилой дом и хозяйственная постройка.

Ранее украинские войска атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области.