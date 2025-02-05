Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские системы ПВО сбили украинский дрон над Белгородом

Гладков: в Белгороде при атаке украинского дрона пострадал мирный житель
close
Shutterstock

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, обломки уничтоженного дрона упали в Белгороде. В результате ранения получил один мирный житель — у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей головы.

«Мужчину <...> бригада СМП (скорой медицинской помощи. — «Газета.Ru») доставляет в городскую больницу №2», — уточнил глава российского субъекта.

Он добавил, что также в населенном пункте оказалось повреждено здание производственного предприятия. В настоящее время на месте падения фрагментов беспилотника работают сотрудники оперативных служб, в том числе им предстоит уточнить информацию о последствиях атаки.

5 февраля Гладков заявил об обстреле нескольких населенных пунктов в Валуйском и Шебекинском городских округах Белгородской области со стороны украинских войск. Как он отметил, в селе Двулучное из-за удара дрона был поврежден легковой автомобиль. В селе Новая Таволжанка после прилета снаряда оказались повреждены частный жилой дом и хозяйственная постройка.

Ранее украинские войска атаковали шесть населенных пунктов в Белгородской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами