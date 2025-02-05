МО: средства ПВО России за сутки сбили десять снарядов РСЗО HIMARS и 57 БПЛА ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили десять снарядов РСЗО HIMARS и 57 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Средствами ПВО сбиты десять снарядов РСЗО HIMARS производства США и 57 БПЛА самолетного типа», — проинформировало российское оборонное ведомство.

С начала спецоперации украинская армия потеряла 283 вертолета, 653 самолета, 42 463 беспилотника, 590 зенитных ракетных комплексов, 21 034 танка и других боевых бронированных машин, 1 513 боевых машин РСЗО, 21 276 орудий полевой артиллерии и минометов и 31 218 единиц специальной военной автомобильной техники.

Также Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие в ходе боевых действий взяли под свой контроль населенный пункт Новомлынск в Харьковской области. Там уточнили, что задачу выполнили подразделения группировки войск «Запад».

Ранее журналисты сообщили о заходе российских подразделений в Харьковскую область с нового направления.