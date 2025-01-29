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В Минобороны РФ оценили эффективность системы РЭБ «Медуза»

Минобороны РФ: система РЭБ «Медуза» показала свою эффективность в зоне СВО
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Медуза» хорошо себя показала в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

Ведомство опубликовало видео, посвященное поездке министра обороны страны Андрея Белоусова на пункт управления «Южной» группировки российских войск в зоне боевых действий. В том числе в ходе визита ему показали современные роботизированные комплексы, используемые на передовой, и устанавливаемые на них боевые модули.

«На сегодняшний день эффективно себя показала, мы ее назвали, система «Медуза», — говорится в записи.

Речь идет о тросовой системе защиты, устанавливаемой на башни тяжелой бронированной техники.

Также командующий «Южной» группировкой войск Александр Санчик рассказал министру о регулярном использовании дополнительной противодроновой защиты из тросов для тяжелой бронированной техники. По его словам, в процессе эксплуатации военные занимаются доработкой соответствующих систем.

22 января представитель «Народного фронта» Александр Грязнов заявил, что в зону СВО была направлена первая партия дронов-камикадзе «Микроб» с искусственным интеллектом. Всего российским военнослужащим передали 3000 таких беспилотников.

Ранее российский концерн «Калашников» разработал новый дрон-камикадзе «КУб-2-Э» в двух модификациях.

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