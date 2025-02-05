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Российский дипломат заявил, что ВС РФ владеют инициативой в зоне СВО

Дипломат Бушуев: ВС РФ владеют стратегической инициативой в конфликте на Украине
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска владеют инициативой в конфликте на Украине, а их продвижение в последнее время значительно ускорилось, заявил член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Олег Бушуев. Его цитирует РИА Новости.

«Сегодня Вооруженные Силы Российской Федерации прочно владеют стратегической инициативой. В настоящее время среднесуточное продвижение войск <...> составляет порядка 30 квадратных километров», — отметил дипломат.

Он добавил, что РФ заинтересована в урегулировании конфликта, однако выступает против заморозки боевых действий, так как это позволит украинской армии накопить сил для «создания новых угроз безопасности».

22 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские страны обязаны взять на себя содержание вооруженных сил Украины, которые планируется увеличить до 1 млн человек, если Киев не примут в Североатлантический альянс.

Он также позитивно высказался об идее размещения на территории Украины западных войск.

Ранее Путин объяснил цель и смысл СВО.

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