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ВС РФ поразили две бригады береговой обороны ВСУ

Бойцы группировки войск «Днепр» поразили две бригады береговой обороны ВСУ
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российское Минобороны сообщило об успешных действиях группировки войск «Днепр», нанесшей значительный урон двум бригадам береговой обороны ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В результате операции в районах Приморского, Новоандреевки, Пятихаток (Запорожская область) и Антоновки (Херсонская область) ликвидировано до 40 украинских военнослужащих, уничтожено четыре единицы автомобильной техники и одна станция радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, авиация, ударные БПЛА и артиллерия ВС РФ нанесли точные удары по военным объектам Украины. Поражено более 150 позиций, включая аэродромную инфраструктуру, склады боеприпасов и места дислокации личного состава и техники ВСУ.

В ведомстве добавили, что системы ПВО перехватили десять реактивных снарядов HIMARS американского производства и 108 беспилотных летательных аппаратов.

Минобороны также сообщило, что группировка войск «Юг» уничтожила четыре полевых склада с боеприпасами ВСУ в ДНР.

Ранее ВС РФ нанесли ракетный удар по аэродрому на Украине.

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