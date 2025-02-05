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В Запорожской области сообщили об атаке беспилотников ВСУ на две школы

Губернатор Запорожской области Балицкий: дроны ВСУ нанесли удар по двум школам
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Украинская армия нанесла удар по двум школам в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, передает ТАСС.

По его словам, одна из школ недействующая, во второй на момент атаки находились 27 детей, которых оперативно эвакуировали.

«Зафиксированы террористические атаки БПЛА на две общеобразовательные школы в Пологовском муниципальном округе. Ночью зафиксирована массированная атака украинских БПЛА по недействующей школе в селе Пологи», — заявил он.

По словам губернатора, в результате атаки здание школы загорелось, на место прибыли сотрудники МЧС для тушения пожара. Балицкий отметил, что атака на действующее учебное заведения носила «максимально беспринципный характер». Он подчеркнул, что пострадавших в результате инцидента нет.

До этого сообщалось, что украинские беспилотники атаковали автомобиль с ребенком в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. По словам губернатора региона, водитель получил ранения средней тяжести. Находившаяся на пассажирском сидении женщина получила легкие осколочные ранения. Ребенок не пострадал.

Ранее офицер ВСУ сообщил об отключениях систем Starlink в зоне СВО.

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