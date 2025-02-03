Боец СВО записал видео с автоматом в руках и заявил о беспределе

Участник специальной военной операции (СВО) из Оренбургской области записал видеоролик, в котором заявил о «правовом беспределе». Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

По словам мужчины, он находится в зоне боевых действий с августа 2023 года. Он попросил о помощи в связи с «правовым беспределом» со стороны судебных приставов, которые применили в его отношении сразу несколько мер принудительного взыскания.

Солдат утверждает, что его лишили личного автомобиля, который был выставлен на торги. На единственное жилье мужчины приставы наложили арест, 70% его зарплаты списывают в пользу взыскателя.

Военнослужащий заявил, что все долги им были выплачены.

В ноябре сообщалось, что участник специальной военной операции из Воронежской области засудил звонивших ему на передовую коллекторов.

Отмечается, что пока боец находился на передовой, банк продал его долг коллекторам. Военнослужащего никто не предупредил об этом, кредитные каникулы ему как участнику СВО также не были предоставлены.

Коллекторы начали звонить и писать бойцу, он обратился в суд. Тот оштрафовал коллекторскую организацию на 60 тысяч рублей.

Ранее в России захотели упростить процедуру банкротства для участников СВО.