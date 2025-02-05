МО РФ: группировки «Днепр» и «Восток» за сутки уничтожили до 180 военных ВСУ

Бойцы группировок российских войск «Восток» и «Днепр» за минувшие сутки ликвидировали до 180 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

Из заявления следует, что подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по местам скопления живой силы и техники пяти бригад украинских войск. Позиции формирований ВСУ находились в районе населенных пунктов Приднепровское, Токаревка в Херсонской области и Малые Щербаки, Орехов, Каменское в Запорожской области.

«Противник потерял до 60 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей и артиллерийское орудие», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что подразделения группировки «Восток» за аналогичный промежуток времени нанесли поражение личному составу и технике пяти бригад ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области. В первом регионе места скопления украинских войск располагались у населенных пунктов Разлив, Богатырь, Бурлацкое и Раздольное. Во втором регионе — около населенного пункта Гуляйполе.

В результате ударов формирования ВСУ лишились трех автомобилей, одной боевой бронированной машины и четырех орудий полевой артиллерии. Среди них — две гаубицы M777 и M198, произведенные в США.

«Потери <...> составили до 120 военнослужащих», — уточняется в публикации.

Ранее российские подразделения ликвидировали группу украинских диверсантов в ДНР.