Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыты суточные потери ВСУ в боях против группировок «Днепр» и «Восток»

МО РФ: группировки «Днепр» и «Восток» за сутки уничтожили до 180 военных ВСУ
close
РИА Новости

Бойцы группировок российских войск «Восток» и «Днепр» за минувшие сутки ликвидировали до 180 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

Из заявления следует, что подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по местам скопления живой силы и техники пяти бригад украинских войск. Позиции формирований ВСУ находились в районе населенных пунктов Приднепровское, Токаревка в Херсонской области и Малые Щербаки, Орехов, Каменское в Запорожской области.

«Противник потерял до 60 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей и артиллерийское орудие», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что подразделения группировки «Восток» за аналогичный промежуток времени нанесли поражение личному составу и технике пяти бригад ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области. В первом регионе места скопления украинских войск располагались у населенных пунктов Разлив, Богатырь, Бурлацкое и Раздольное. Во втором регионе — около населенного пункта Гуляйполе.

В результате ударов формирования ВСУ лишились трех автомобилей, одной боевой бронированной машины и четырех орудий полевой артиллерии. Среди них — две гаубицы M777 и M198, произведенные в США.

«Потери <...> составили до 120 военнослужащих», — уточняется в публикации.

Ранее российские подразделения ликвидировали группу украинских диверсантов в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами