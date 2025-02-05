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В Госдуме сравнили Зеленского с обезьяной

Депутат Хамитов: ядерное оружие у Зеленского — то же, что и граната у обезьяны
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Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Передача ядерного оружия Украине, как того требует Владимир Зеленский как гарантию безопасности от Запада, является крайне опасным сценарием из-за непредсказуемости украинского лидера. Об этом РИА Новости заявил депутат Государственной думы Амир Хамитов («Новые люди»).

«Давать такому персонажу самое мощное оружие в мире — то же самое, что разрешить дикой обезьяне поиграться с боевой гранатой. Во всяком случае, последствия будут непредсказуемыми в степени своей разрушительности», — заявил Хамитов.

Он также сравнил все возрастающие требования Зеленского с капризами старухи из сказки Александра Пушкина «О рыбаке и рыбке» — при этом в роли золотой рыбки, которой в итоге надоели запросы старухи-Зеленского, выступает коллективный Запад.

До этого украинский политолог Константин Бондаренко назвал заявления президента Украины Владимира Зеленского о ядерном оружии и готовности отдать Соединенным Штатам ценные природные ресурсы истеричным криком о помощи киевскому режиму.

Ранее российский сенатор допустил возобновление отношений с Украиной после СВО.

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