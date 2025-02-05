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Российские военные уничтожили колонну украинского спецназа и технику НАТО под Курском

SHOT: в Курской области ВС РФ уничтожили колонну техники НАТО со спецназом ВСУ
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили колонну спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) на технике НАТО в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, украинские военные пытались провести контрнаступление на территории региона, однако бойцы ВС РФ ликвидировали колонну техники НАТО и личный состав украинской армии.

Для реализации операции были задействованы дроны-разведчики, операторы заметили надвигающийся состав и дали команду поднять в воздух ударные беспилотники, которые нанесли поражение по намеченной цели.

В публикации говорится, что среди сбитой техники спецназа были машины MRAP MaxxPro и танк Т-64.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что украинские военнослужащие сбросили взрывное устройство на здание администрации Беловского района Курской области. По его словам, ВСУ нанесли удар в ночь на 5 февраля. В результате в здании оказались выбиты окна и поврежден фасад.

Ранее министерство обороны РФ сообщило о целенаправленном ударе ВСУ по интернату в курском городе Судже.

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