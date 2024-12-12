Постпред РФ призвал изменить маршрут ротации экспертов МАГАТЭ после атаки ВСУ

Нужно проработать новый, безопасный маршрут ротации инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника по автомобилю организации. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, сообщает Telegram-канал российского постпредства.

Ульянов решительно осудил провокацию со стороны Украины, которая, по его словам, свидетельствует о пренебрежении Киевом нормами гуманитарного права. Он обвинил киевские власти в неуважении к иммунитету сотрудников международных организаций.

«Преступные действия украинских властей ставят под вопрос возможность обеспечения безопасности экспертов секретариата агентства в ходе ротаций на ЗАЭС. Нужно подумать о более безопасном маршруте для осуществления ротации», — сказал постпред на Совете управляющих МАГАТЭ.

12 декабря гендиректор агентства Рафаэль Гросси заявил, что беспилотник, атаковавший автомобиль МАГАТЭ, после взрыва не оставил фрагментов, которые помогли бы идентифицировать его. Он отметил, что организация не может обвинять ту или иную сторону конфликта в случившемся, пока не получит «неопровержимые доказательства». По его словам, инцидент вызвал «особое беспокойство» в МАГАТЭ. Тем не менее, агентство не намерено отзывать своих наблюдателей с ЗАЭС, добавил он.

Ранее Бразилия осудила атаку беспилотника на автомобиль экспертов МАГАТЭ на дороге к ЗАЭС.