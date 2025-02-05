Марочко: ВС РФ нанесли удар по ВСУ и зашли в Ивано-Дарьевку в ДНР

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска нанесли удар по украинским подразделениям и зашли в населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР. Его слова передает ТАСС.

«[ВС РФ] после нанесения поражения вооруженным формированиям Украины зашли в населенный пункт Ивано-Дарьевка», — пояснил Марочко.

Он также добавил, что российские войска планомерно движутся к городу Северск. Так, за последние сутки бойцы ВС РФ прошли около 1 км вдоль реки Каменки и подошли вплотную к Верхнекаменскому.

До этого Марочко рассказывал, что группировка Вооруженных сил Украины численностью около 50 человек предприняла попытку вернуть утраченные позиции возле Волчанска в Харьковской области, организовав атаку в районе населенного пункта Тихий в ночное время.

По его словам, украинские силы стремились восстановить контроль над ранее потерянными территориями в окрестностях Волчанска. В темноте группировка ВСУ, выдвинувшись из села Волоховка и перейдя реку Волчью, направилась к Волчанску.

Ранее ВСУ использовали около сотни дронов под Волчанском.