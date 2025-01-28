Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Группировка войск «Запад» ликвидировала машины ВСУ с личным составом и станцией Starlink

Минобороны: ВС РФ уничтожили машины ВСУ с личным составом и станцией Starlink
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Солдаты российской группировки войск «Запад» уничтожили автомобили украинской армии, которые перевозили бойцов и станцию спутниковой связи Starlink. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным пресс-службы, солдаты ВС РФ обнаружили пикап и грузовой автомобиль с помощью беспилотника.

«После определения и подтверждения точных координат мест нахождения противника было принято решение о точечном огневом воздействии. С помощью БПЛА была наведена артиллерия», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что бойцы в ходе оперативных действий поразили все выявленные цели.

До этого офицер Южного военного округа с позывным «Шмель» сообщил, что российский спецназ уничтожил украинскую антенну Angel и пункт управления беспилотниками под Дзержинском (украинское название — Торецк) с помощью FPV-дрона.

По его словам, разведывательный коптер ВС РФ выявил объект армии Украины и скорректировал по нему работу FPV-дрона. В результате беспилотник вышел на цель и уничтожил украинскую антенну, тем самым нанеся серьезные повреждения пункту управления дронами ВСУ.

Ранее швейцарская газета сообщила об ухудшении ситуации для Украины на фронте.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами