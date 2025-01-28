Минобороны: ВС РФ уничтожили машины ВСУ с личным составом и станцией Starlink

Солдаты российской группировки войск «Запад» уничтожили автомобили украинской армии, которые перевозили бойцов и станцию спутниковой связи Starlink. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным пресс-службы, солдаты ВС РФ обнаружили пикап и грузовой автомобиль с помощью беспилотника.

«После определения и подтверждения точных координат мест нахождения противника было принято решение о точечном огневом воздействии. С помощью БПЛА была наведена артиллерия», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что бойцы в ходе оперативных действий поразили все выявленные цели.

До этого офицер Южного военного округа с позывным «Шмель» сообщил, что российский спецназ уничтожил украинскую антенну Angel и пункт управления беспилотниками под Дзержинском (украинское название — Торецк) с помощью FPV-дрона.

По его словам, разведывательный коптер ВС РФ выявил объект армии Украины и скорректировал по нему работу FPV-дрона. В результате беспилотник вышел на цель и уничтожил украинскую антенну, тем самым нанеся серьезные повреждения пункту управления дронами ВСУ.

Ранее швейцарская газета сообщила об ухудшении ситуации для Украины на фронте.