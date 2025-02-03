В подконтрольных ВСУ районах Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

В подконтрольных украинской стороне районах Запорожской области объекты инфраструктуры получили повреждения. Об этом сообщил глава подчиненной Киеву региональной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

В публикации не уточняется, какие именно объекты были повреждены. Точное количество атакованных предприятий неизвестно.

До этого город — спутник Запорожской АЭС Энергодар подвергся атакам с использованием беспилотников. По словам врио главы администрации города Максима Пухова, два беспилотных летательных аппарата были подавлены с помощью систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Он отметил, что пострадавших и возгораний в результате происшествия нет.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее власти Энергодара назвали атаки ВСУ на город терактом.