Два американских истребителя совершили экстренную посадку в Японии

Ehime Online: два самолета ВВС США совершили экстренную посадку в Японии

Два истребителя F-35 ВВС США совершили экстренную посадку в аэропорту города Мацуяма в префектуре Эхиме. Об этом сообщает портал Ehime Online.

«По данным администрации аэропорта, причиной стала нехватка топлива», — говорится в сообщении.

В результате пилоты гражданского рейса из Осаки были вынуждены ждать посадки в течение 13 минут.

До этого штаб союзного авиационного командования НАТО в Германии сообщил, что американские истребители-бомбардировщики F-15E и самолеты Норвегии и Великобритании 3 февраля поднимались в воздух для сопровождения российских истребителей.

По данным НАТО, два российских истребителя Су-35 и два МиГ-31 сопровождали российский транспортный самолет Ту-154. В альянсе подчеркнули, что при этом российские воздушные суда «не входили в воздушное пространство стран НАТО, и все взаимодействия были безопасными и профессиональными».

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что россияне стали чаще летать за рубеж.