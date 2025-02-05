Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Два американских истребителя совершили экстренную посадку в Японии

Ehime Online: два самолета ВВС США совершили экстренную посадку в Японии
close
Ben Margot/AP

Два истребителя F-35 ВВС США совершили экстренную посадку в аэропорту города Мацуяма в префектуре Эхиме. Об этом сообщает портал Ehime Online.

«По данным администрации аэропорта, причиной стала нехватка топлива», — говорится в сообщении.

В результате пилоты гражданского рейса из Осаки были вынуждены ждать посадки в течение 13 минут.

До этого штаб союзного авиационного командования НАТО в Германии сообщил, что американские истребители-бомбардировщики F-15E и самолеты Норвегии и Великобритании 3 февраля поднимались в воздух для сопровождения российских истребителей.

По данным НАТО, два российских истребителя Су-35 и два МиГ-31 сопровождали российский транспортный самолет Ту-154. В альянсе подчеркнули, что при этом российские воздушные суда «не входили в воздушное пространство стран НАТО, и все взаимодействия были безопасными и профессиональными».

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что россияне стали чаще летать за рубеж.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами