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Военный эксперт спрогнозировал тяжелые бои за Славянск и Краматорск

РИА Новости: ВСУ сконцентрировали силы в Краматорске и Славянске
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Sofiia Gatilova/Reuters

Вооруженные силы Украины долго готовились к обороне Краматорска и Славянска в Донецкой народной республике и сконцентрировали там свои силы. Об этом сообщил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.

По его словам, в обоих городах большое количество сил и техники противника. Эксперт спрогнозировал, что российским войскам предстоит участвовать в «двух серьезных битвах» за эти города.

Гагин также предположил, что российские военные могут использовать тактику, по которой населенный пункт не будут атаковать напрямую, а возьмут в окружение. Он заключил, что у ВСУ не останется другого выбора, кроме как сдаться или покинуть город.

До этого военнопленный рассказал РИА Новости, что части Вооруженных сил Украины, которые действуют на территории Донецкой народной республики, могут поднять восстание с целью изменения власти в стране. Боец ВСУ подчеркнул, что «терпение не безгранично».

Ранее военнопленный рассказал о новом правиле для ВСУ в ДНР.

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