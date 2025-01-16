Оперативно-стратегическая группировка украинских войск «Хортица» приказала подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске не ходить в военной форме. Об этом РИА Новости рассказал военнопленный Николай Каптур, который был командиром взвода в составе 33-й механизированной бригады украинской армии.

Военнопленный рассказал агентству, что новый приказ был отдан на фоне негативного отношения мирного населения к бойцам украинской армии.

«Мирное население настроено очень отрицательно к ВСУ. Даже был случай подрыва какого-то начальника полигона, после чего еще больше все зашевелились, дав прямой указ не показываться вообще близ штабов в форме», — рассказал собеседник агентства.

Военнопленный добавил, что также ВСУ дали указание передвигаться на машинах только с государственными номерами.

До этого военнопленный рассказал РИА Новости, что части Вооруженных сил Украины, которые действуют на территории Донецкой народной республики, могут поднять восстание с целью изменения власти в стране. Боец ВСУ подчеркнул, что «терпение не безгранично».

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