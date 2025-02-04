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Российский беспилотник «Молния» уничтожил пункт ВСУ в Херсонской области

Минобороны: беспилотник «Молния» уничтожил пункт ВСУ на каховском направлении

Российский расчет ударного беспилотника «Молния-2» ликвидировал наблюдательный пункт украинской армии на каховском направлении в Херсонской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным пресс-службы, запуск дрона осуществляли военнослужащие группировки войск «Днепр».

«Во время очередного полета над правым берегом Днепра оператор БПЛА обнаружил наблюдательный пункт ВСУ, расположенный в заброшенном доме», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что российский оператор навел дрон на цель и разнес здание с засевшими в нем солдатами украинской армии.

До этого средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили атаку двух дронов-камикадзе ВСУ на Энергодар. По словам временно исполняющего обязанности главы города Максима Пухова, угроза повторных атак сохраняется. Он призвал жителей сохранять бдительность и избегать открытых пространств.

4 февраля глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук сообщил, что украинская армия ударила по жилому сектору города Каховки в Херсонской области, ранен мирный житель.

Ранее уничтожение позиций ВСУ российским «Солнцепеком» попало на видео.

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