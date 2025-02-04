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Уничтожение позиций ВСУ российским «Солнцепеком» попало на видео

Минобороны: «Солнцепек» ВС РФ выжег позиции ВСУ в лесу Харьковской области

Расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» и беспилотники российской армии атаковали позиции украинских войск в лесу под Харьковом. В Минобороны РФ уточнили, что цель была уничтожена.

По данным оборонного ведомства, в результате удара были ликвидированы опорный пункт и личный состав ВСУ.

1 февраля сообщалось, что российские военнослужащие сорвали попытку контрнаступления вооруженных сил Украины под Купянском на Богуславском направлении.

Разведка вычислила три резервных подразделения украинской армии и нанесла удар с помощью «Солнцепека». Отмечается, что в ходе боя потери противника составили до 50 солдат. Кроме того, бойцы ВС РФ нанесли поражение трем танкам и двум минометным расчетам ВСУ.

До этого российские военные ракетой «Искандер» поразили объект украинской армии — бункер, где, вероятно, были командиры ВСУ и офицеры НАТО.

Ранее российские бойцы показали кадры атаки украинских ракет по Судже.

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