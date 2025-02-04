В Воронежской области объявили угрозу атаки дронов

Гусев сообщил об опасности атаки БПЛА в Воронежской области

Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили на всей территории Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

Он опубликовал пост с соответствующим содержанием в 18:06 мск. Глава российского субъекта призвал местных жителей следить за дальнейшими оповещениями от МЧС РФ и правительства региона.

«Силы ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») наготове», — подчеркнул Гусев.

3 февраля в небе над двумя районами Воронежской области сбили несколько украинских дронов. Как рассказал губернатор региона, беспилотники были перехвачены дежурными средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы.

Никакой информации о пострадавших в результате атаки БПЛА не поступало. Также специалисты не зафиксировали никаких разрушений, уточнил глава российского субъекта.

31 января украинский дрон упал на грузовой автомобиль, который двигался по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области. Как писали СМИ, в результате инцидента пострадал водитель машины — у него диагностировали повреждение коленного сустава.

Ранее три многоквартирных дома в Воронежской области получили повреждения в результате атаки БПЛА.