Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Воронежской области объявили угрозу атаки дронов

Гусев сообщил об опасности атаки БПЛА в Воронежской области
close
Global Look Press

Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили на всей территории Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

Он опубликовал пост с соответствующим содержанием в 18:06 мск. Глава российского субъекта призвал местных жителей следить за дальнейшими оповещениями от МЧС РФ и правительства региона.

«Силы ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») наготове», — подчеркнул Гусев.

3 февраля в небе над двумя районами Воронежской области сбили несколько украинских дронов. Как рассказал губернатор региона, беспилотники были перехвачены дежурными средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы.

Никакой информации о пострадавших в результате атаки БПЛА не поступало. Также специалисты не зафиксировали никаких разрушений, уточнил глава российского субъекта.

31 января украинский дрон упал на грузовой автомобиль, который двигался по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области. Как писали СМИ, в результате инцидента пострадал водитель машины — у него диагностировали повреждение коленного сустава.

Ранее три многоквартирных дома в Воронежской области получили повреждения в результате атаки БПЛА.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами