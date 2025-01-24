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Гусев рассказал об обстановке в Воронежской области после атаки беспилотников

Гусев: при падении БПЛА в Воронежской области пострадало остекление трех домов
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Михаил Климентьев/РИА Новости

В результате уничтожения и подавления украинских беспилотников в одном из городских округов Воронежской области повредилось остекление трех многоквартирных домов, пострадали частный дом и теплица. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время представители муниципалитета и оперативные службы работают на месте ЧП. Власти окажут жителям помощь в восстановлении имущества.

Гусев также напомнил гражданам, что приближаться к упавшим беспилотникам и их фрагментам нельзя, это опасно для жизни и здоровья. В случае обнаружения дрона, необходимо позвонить по телефону «112».

В ночь на 24 января на Россию была совершена самая крупная атака беспилотников с начала года. По данным Минобороны РФ, силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник. Над Воронежской областью сбили три дрона.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, что США тайно инвестировали в производство дронов на Украине.

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Атаки БПЛА на Россию
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