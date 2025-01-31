Беспилотник Украины рухнул на людей на трассе М-4 «Дон»

На трассе М-4 «Дон» беспилотник ВСУ упал прямо на машину Volvo

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал прямо на машину Volvo, которая двигалась по трассе М-4 «Дон». Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Ночью БПЛА рухнул на трассу в Воронежской области под Богучаром. Пострадал один человек — водитель фуры Volvo — ему повредило коленный сустав. Мужчина родом из Кабардино-Балкарии, перевозил стройматериалы», — говорится в публикации.

Пострадавший водитель сам отправился за помощью в районную больницу. Впоследствии его отпустили домой медики.

Летом прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края».

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее горящий мужчина выпал из окна на автомобиль в Воронеже.