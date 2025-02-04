В Госдуме высказались о возобновлении поставок военной помощи США Украине

Возобновление военной помощи США Украине приведет лишь к усилению эскалации конфликта. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Лентой.ру».

Депутат отметил, что все стороны заинтересованы в урегулировании военного конфликта, однако страны Запада должны учитывать интересы России.

«Если же говорить о возобновлении поставок вооружения со стороны США Вооруженным силам Украины (ВСУ), на мой взгляд, если это действительно так, это ведет к эскалации напряженности в очередной раз», — сказал он.

Депутат добавил, что путь к окончанию военного конфликта — прекращение поставок на Украину из США и других стран Запада.

24 января государственный департамент США издал приказ об «остановке работ» в отношении всей существующей иностранной помощи и приостановил новую помощь. Исключения выданы только для военного финансирования Израиля и Египта, уточнило агентство. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в офисе Зеленского понадеялись на возобновление помощи от США.