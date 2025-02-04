В Астраханской области рассказали о восстановлении ГПЗ после атаки беспилотников

Губернатор Бабушкин взял на контроль восстановительные работы на АГПЗ

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин взял под контроль проведение восстановительных работ на газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) после атаки украинских беспилотников. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сейчас специалисты ведут пуско-наладочные работы для возобновления подачи газа на магистральные газопроводы. По плану их завершат завтра», — заявил он.

По словам губернатора, специалисты проводят мониторинг на допустимые показатели концентрации вредных веществ. На месте инцидента круглосуточно работает система контроля качества воздуха АГПЗ. Оперативная информация для контроля поступает каждые 20 минут.

Бабушкин подчеркнул, что на данный момент все показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых значений.

До этого сообщалось, что пожарные локализовали возгорание на АГПЗ. Губернатор отметил, что процесс приостановки деятельности завода прошел в штатном режиме, угрозы жизни работников не было. Кроме того, он поблагодарил сотрудников оперативных служб за слаженную работу.

Ранее дроны ВСУ попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Волгограде.