Калашников поставил первую партию усовершенствованных АК-12

«Калашников» отгрузил первую партию автоматов АК-12 в 2025 году

Концерн «Калашников» отгрузил первую партию усовершенствованных автоматов АК-12 в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«АК-12 является основным индивидуальным автоматическим оружием военнослужащих Вооруженных сил РФ, в связи с чем объемы его выпуска ежегодно остаются на высоком уровне», — поделились в пресс-службе.

В январе сообщалось, что концерн «Калашников» разработал укороченную и малогабаритную модификацию автомата АК-12. Малогабаритная модификация имеет улучшенные технические, эргономические и эксплуатационные характеристики, отвечающие требованиям современного боя.

До этого в пресс-службе компании сообщали, что концерн «Калашников» разработал новый ручной пулемет калибра 7,62 мм РПЛ-7.

Ранее в России завершили испытания противотанкового ракетного комплекса «Конкурс-М» с дистанционным управлением.