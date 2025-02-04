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В Минобороны РФ рассказали об ударах по складам с боеприпасами ВСУ

МО РФ: российские войска поразили несколько складов с ГСМ и снарядами ВСУ
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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки поразили несколько складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами (ГСМ) украинских войск. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли ракетные войска и артиллерийские расчеты. Также в соответствующих операциях приняли участие расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и оперативно-тактическая авиация.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ», — говорится в заявлении.

Кроме того, ВС РФ ударили по местам скопления личного состава и техники украинских формирований в 149 районах боевых действий.

4 февраля генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер дал интервью для газеты Handelsblatt, в ходе которого оценил положение ВСУ на поле боя. Он отметил, что украинские подразделения подвергаются все большему давлению со стороны ВС РФ.

Как сказал эксперт, в настоящее время российские войска устойчиво продвигаются, в том числе в важных для Киева районах. Речь идет о территориях, где находятся угольные шахты и пути снабжения ВСУ.

Ранее украинский генерал рассказал, почему армия страны не может остановить продвижение ВС РФ.

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