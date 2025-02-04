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На Украине рассказали, почему ВСУ не могут остановить ВС России

Генерал Романенко: Киев без привлечения молодежи в ВСУ не может остановить ВС РФ
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко заявил YouTube-каналу Politeka.Online, что ВСУ не смогут остановить российские войска без привлечения молодежи в ряды украинской армии.

«Средний возраст в вооруженных силах за два года увеличился с 42 до 43 лет... Такого рода подходы негативно сказываются на потенциале сил обороны Украины, Вооруженных силах Украины… негативно сказывается на состоянии дел в ВСУ, и мы видим последствия этого на фронтах», — поделился Романенко.

В результате, подчеркнул он, ВСУ не могут остановить продвижение российских войск.

Накануне бывший советник экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного генерал-майор Виктор Назаров заявил, что Украина будет вынуждена рассмотреть вопрос о снижении мобилизационного возраста с 25 до 21 года.

По его словам, текущая ситуация требует расширения мобилизационного ресурса, и Киеву придется пойти на этот шаг, несмотря на дискуссии в обществе.

Ранее экс-главком ВСУ заявил о неизбежности снижения возраста мобилизации на Украине.

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