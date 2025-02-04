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Российских военных предлагают лишать наград и выплат за преступления в боевой обстановке

Baza: Минобороны готовит закон о лишении наград и выплат военных за преступления
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Станислав Красильников/РИА Новости

Минобороны России готовит закон об ответственности для военнослужащих за совершение преступлений, их предлагают лишать не только свободы, но и наград, а также социальных выплат. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Цель инициативы — повысить дисциплину и предупредить тяжкие и особо тяжкие преступления, пишет Baza, ссылаясь на авторов законопроекта.

Закон будет распространяться на ветеранов боевых действий при совершении ими преступлений в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий.

Согласно инициативе, ветеранов будут лишать выплат за службу, льгот, привилегий и преимуществ, которые дает этот статус.

«Воспитательная сущность наказания будет состоять в моральном воздействии на осужденного путем ущемления чувства гордости, тщеславия, честолюбия, а также будет нести имущественные последствия», — заявили авторы законопроекта.

По данным Baza, соответствующий проект направлен для обсуждения в профильные ведомства.

В октябре депутат Брянской областной думы Михаил Иванов призвал признать священников, находящихся в зоне проведения военной операции, ветеранами боевых действий.

Ранее парализованного участника военной операции, которого бросила жена, лишили льгот.

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