Матвиенко объяснила необходимость победы России в ходе СВО

Матвиенко: Россия одержит победу в ходе СВО ради безопасности всего мира

Россия обязательно одержит победу в ходе специальной военной операции на Украине ради безопасности всего мира. Об этом в своем блоге на сайте СФ пишет спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

«Мы, несомненно, одержим победу и в СВО, и в этом противостоянии. Эта победа неизбежна, потому что к ней приведет объективная логика истории. Кроме того, уверена, эта победа – необходимое условие строительства безопасного мира: мира, в котором безопасность каждого обеспечена в равной степени; мира, в котором каждая страна сама сможет определять путь своего развития», — пишет Матвиенко.

Она добавила, что нынешняя эпоха характеризуется как этап противоборства между теми странами, кто отстаивает международное право, и теми странами, которые стоят за «порядок, основанный на правилах».

До этого глава города Олег Моргун заявил, что в Мариуполе сменились флаг и герб.

Новые регионы РФ начали менять свои символы после начала СВО. Некоторые другие субъекты, территория которых частично подконтрольна России, также поменяли гербы и флаги.

Ранее было названо число освобожденных населенных пунктов в зоне СВО в 2024 году.