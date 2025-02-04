Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Матвиенко объяснила необходимость победы России в ходе СВО

Матвиенко: Россия одержит победу в ходе СВО ради безопасности всего мира
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Россия обязательно одержит победу в ходе специальной военной операции на Украине ради безопасности всего мира. Об этом в своем блоге на сайте СФ пишет спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

«Мы, несомненно, одержим победу и в СВО, и в этом противостоянии. Эта победа неизбежна, потому что к ней приведет объективная логика истории. Кроме того, уверена, эта победа – необходимое условие строительства безопасного мира: мира, в котором безопасность каждого обеспечена в равной степени; мира, в котором каждая страна сама сможет определять путь своего развития», — пишет Матвиенко.

Она добавила, что нынешняя эпоха характеризуется как этап противоборства между теми странами, кто отстаивает международное право, и теми странами, которые стоят за «порядок, основанный на правилах».

До этого глава города Олег Моргун заявил, что в Мариуполе сменились флаг и герб.

Новые регионы РФ начали менять свои символы после начала СВО. Некоторые другие субъекты, территория которых частично подконтрольна России, также поменяли гербы и флаги.

Ранее было названо число освобожденных населенных пунктов в зоне СВО в 2024 году.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами