Военный ВСУ на допросе СК признался в убийстве мирного жителя в Русском Поречном

Военнослужащий из 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Парафило на допросе Следственного комитета России сознался в убийстве мирного жителя в Русском Поперечном Курской области. Кадры с ним опубликовала пресс-служба СК РФ в Telegram-канале.

В декабре прошлого года мужчина участвовал во вторжении ВСУ в Курскую область.

По данным СК, 20 декабря, исполняя приказы своего командира с позывным «Антошка», Парафило совершил убийство гражданского лица в селе Русское Поречное. Мужчина скончался на месте.

При допросе в качестве подозреваемого украинский боец полностью признал вину, говорится в сообщении ведомства.

Ленинский суд Курска заключил военнослужащего Парафило под стражу.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в МИД РФ высказались о нападениях украинских солдат на жителей Русского Поречного.