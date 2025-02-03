Украина вынуждена рассмотреть вопрос о снижении мобилизационного возраста с 25 до 21 года. Об этом в интервью украинской службе BBC заявил бывший советник экс-главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного генерал-майор Виктор Назаров.

«Я не поддерживаю идею призыва с 18 лет, как предлагают некоторые. Но снижение планки до 21 года, вероятно, станет необходимостью», — подчеркнул Назаров.

По его словам, текущая ситуация требует расширения мобилизационного ресурса, и Киеву придется пойти на этот шаг, несмотря на дискуссии в обществе.

Назаров отметил, что вопрос снижения возраста «неизбежен» из-за потребностей фронта и демографических ограничений.

Главнокомандующий ВСУ с 2014 по 2019 год Виктор Муженко утверждал, что Украине придется снизить мобилизационный возраст до 18 или 20 лет. В то же время он заметил, что соответствующее решение можно оттянуть путем привлечения к боевым действиям сотрудников силовых ведомств. Такое развитие событий может на определенное время снять вопрос о возрасте мобилизации, указал военный.

Ранее подполковник ВВС США заявила об отступлении ВСУ на всех участках фронта.