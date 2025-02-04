Российский военный рассказал, что наемники расстреливают пытающихся отступать солдат ВСУ

Заместитель командира штурмового отряда группировки войск «Север» ВС РФ с позывным «Карачай» рассказал, что иностранные наемники расстреливают украинских солдат, когда те пытаются отступать в Курской области. Его слова передает ТАСС.

Как сообщил «Карачай», пленный ВСУ рассказал российским военным о том, что в 200 метрах на позициях находятся иностранные наемники, которые не дают бойцам ВСУ отойти назад.

«Когда мы брали этого пленного, он сдался. И рассказал, что если они пойдут назад, то их расстреляют», — сказал российский военный.

«Карачай» добавил, что подразделения ВС РФ штурмуют лесной массив и населенные пункты в Курской области, зачищая их. Он уточнил, что украинское командование также обманывает своих бойцов при ротации.

До этого «Российская газета» сообщала, что бойцы ВС РФ ликвидировали главу подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Острые козырьки» Антона Спицына.

Ранее ВС РФ поразили военные аэродромы и места хранения топлива на Украине.