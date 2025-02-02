ВС РФ поразили военные аэродромы и места хранения топлива на Украине

Российские войска нанесли удары по военным аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также по местам хранения топлива. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

По данным ведомства, поражение инфраструктуре ВСУ удалось нанести благодаря совместной работе операторов БПЛА, авиации, ракетных войск и артиллерии. Кроме того, были нанесены удары по местам скопления личного состава и техники украинской армии в 153 районах зоны проведения специальной военной операции (СВО).

Накануне Минобороны РФ сообщило об успешных действиях группировки войск «Днепр», нанесшей значительный урон двум бригадам береговой обороны ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. В результате операции в районах Приморского, Новоандреевки, Пятихаток (Запорожская область) и Антоновки (Херсонская область) ликвидировано до 40 украинских военнослужащих, уничтожено четыре единицы автомобильной техники и одна станция радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, авиация, ударные БПЛА и артиллерия ВС РФ нанесли точные удары по военным объектам Украины. Поражено более 150 позиций, включая аэродромную инфраструктуру, склады боеприпасов и места дислокации личного состава и техники ВСУ.

Ранее Рогов рассказал о продвижении российских войск к границам Запорожской области.