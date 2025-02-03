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Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ в боях в Курской области

МО РФ: ВСУ потеряли до 210 военнослужащих при боях в Курской области
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Евгений Биятов/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что за сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 210 военнослужащих.

Также были уничтожены две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, девять бронемашин, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномета и склад боеприпасов.

Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ, по данным Минобороны России, потеряли 56980 военнослужащих, 329 танков, 243 БМП, 191 бронетранспортер и другую технику.

Кроме того, в Минобороны отметили, что истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-27 Воздушных сил Украины. Кроме того, в российском оборонном ведомстве добавили, что средствами ПВО были сбиты четыре управляемые авиационные бомбы Hammer, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также 3 февраля экипаж вертолета Ми-28НМ предотвратил ротацию украинского подразделения в приграничном районе Курской области.

Ранее российские военные рассказали об обострении ситуации в Курской области.

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