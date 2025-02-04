В районе населенного пункта Часов Яр в Донецкой народной республике зафиксирована массовая эвакуация раненых военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск «Юг».

Отмечается, что Вооруженные силы России уже перешли канал Северский Донец — Донбасс к северу от Часова Яра и двигаются в направлении села Майское.

Артиллерийские и ударные подразделения прикрывают штурмовые группы Добровольческого корпуса. Массовая эвакуация раненых украинских военных подтверждает эффективность ударов, рассказали в пресс-службе корпуса.

Там же отметили, что 200-я гвардейская отдельная мотострелковая бригада группировки «Юг», действующая в составе Добровольческого корпуса, ликвидировала опорный пункт ВСУ к западу от Часова Яра и продолжает штурмовую операцию в самом населенном пункте.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинская армия перебрасывает дополнительные силы в Часов Яр.

Ранее российский боец рассказал, как в одиночку уничтожил два блиндажа ВСУ у Часова Яра.