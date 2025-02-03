Боец с позывным «Буддист» в одиночку взорвал два блиндажа ВСУ у Часова Яра

Российский военный с позывным «Буддист» в одиночку уничтожил два блиндажа украинской армии на подступах к Часову Яру в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал отряда «Шустрый» спецназа «Ахмат».

«Я закинул им (украинским военным гранаты. — прим. ред.), сдетонировал боеприпас, и блиндаж взорвался. Потом я сразу подошел ко второму и сделал точно так же», — заявил он.

Операция проводилась на территории бывшего детского лагеря возле города Часов Яр. По данным канала, российский солдат продолжил выполнение операции, несмотря на осколочное ранение и потерю связи с командованием.

До этого механик-водитель боевой машины с позывным «Хакас» рассказал, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре раза атаковали российский танк, но не смогли вывести его из строя. По его словам, танк вел штурмовое подразделение, которое должно было взять территорию населенного пункта Загрызово в Харьковской области.

Украинские дроны начали атаковать военного на подступах к Кругляковке. В результате атаки был поврежден моторный отсек машины, однако водитель смог продолжить движение.

Ранее стало известно, что спрятавшийся в Селидово снайпер ВСУ три дня вел огонь по мирному населению.