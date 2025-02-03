Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский боец рассказал, как в одиночку уничтожил два блиндажа ВСУ у Часова Яра

Боец с позывным «Буддист» в одиночку взорвал два блиндажа ВСУ у Часова Яра
close
Виталий Аньков/РИА Новости

Российский военный с позывным «Буддист» в одиночку уничтожил два блиндажа украинской армии на подступах к Часову Яру в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал отряда «Шустрый» спецназа «Ахмат».

«Я закинул им (украинским военным гранаты. — прим. ред.), сдетонировал боеприпас, и блиндаж взорвался. Потом я сразу подошел ко второму и сделал точно так же», — заявил он.

Операция проводилась на территории бывшего детского лагеря возле города Часов Яр. По данным канала, российский солдат продолжил выполнение операции, несмотря на осколочное ранение и потерю связи с командованием.

До этого механик-водитель боевой машины с позывным «Хакас» рассказал, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре раза атаковали российский танк, но не смогли вывести его из строя. По его словам, танк вел штурмовое подразделение, которое должно было взять территорию населенного пункта Загрызово в Харьковской области.

Украинские дроны начали атаковать военного на подступах к Кругляковке. В результате атаки был поврежден моторный отсек машины, однако водитель смог продолжить движение.

Ранее стало известно, что спрятавшийся в Селидово снайпер ВСУ три дня вел огонь по мирному населению.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами