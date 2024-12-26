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Премьер Японии и Зеленский провели телефонный разговор

Исиба заявил Зеленскому, что Япония будет помогать достижению мира на Украине
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hodim/Shutterstock/FOTODOM

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил японский МИД, передает РИА Новости.

Японский премьер подтвердил позицию Токио, которая заключается в том, чтобы «быть вместе с Украиной».

Исиба заявил, что Япония последовательно и решительно продвигает помощь Киеву и санкции в отношении России, а также разъяснил деятельность Японии. Помимо этого, он сообщил о намерении страны и дальше сотрудничать с Украиной «для скорейшего достижения справедливого и продолжительного мира», говорится в заявлении ведомства.

Зеленский поблагодарил премьера Японии за помощь и рассказал о ситуации на фронте. Стороны также обсудили тему участия военнослужащих КНДР в российско-украинском конфликте, добавили в МИД.

24 декабря на Украине сообщили, что Япония и Великобритания выделили стране $1 млрд, который направят на укрепление экономики и покрытие расходов в социальной и гуманитарной сферах.

Ранее Украина получила первые деньги за счет замороженных российских активов.

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