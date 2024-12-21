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Пентагон заказал 145 самолетов F-35 на $11,7 млрд

Пентагон решил закупить 145 истребителей F-35 на $11,7 млрд
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Kim Kyung-Hoon/Reuters

Министерство обороны США приняло решение закупить 145 истребителей F-35 «пятого поколения» на $11,7 млрд. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Поставку истребителей обеспечит американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin.

«По ранее заключенному контракту (N0001923C0003) на сумму $11 762 911 991», — отмечается на сайте.

В Пентагоне уточнили, что 46 самолетов продадут третьим странам. Кроме того, контракт предполагает инструментальную поддержку для предприятий окончательной сборки и проверки в Японии и Италии.

В конце ноября основатель компаний SpaceX и Tesla, американский миллиардер Илон Маск раскритиковал истребители F-35, назвав их «дорогим, ничем не выдающимся универсалом». По мнению Маска, проект F-35 был провальным еще «на этапе предъявления требований, поскольку слишком большое количество людей требовали от него слишком многого сразу». В результате истребитель получился дорогим, сложным и не слишком примечательным.

Истребитель F-35 принят на вооружение США в 2012 году, к настоящему времени их произведено более тысячи единиц. Он находится на вооружении 10 стран.

Ранее в США раскритиковали Пентагон за слишком быстрое принятие на вооружение F-35.

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