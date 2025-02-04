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Названы сроки вывода французских войск из Сенегала

Франция к сентябрю выведет свои войска из Сенегала
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ChiccoDodiFC/Shutterstock/FOTODOM

Франция начала вывод своих войск, расположенных в Сенегале. Об этом сообщает новостной портал Senego.

В настоящее время под контроль сенегальских военных переданы базы Марешаль, Сент-Экзюпери и Контр-адмирал Проте.

Сейчас на двух последних базах в Уакаме и Рюфиске находятся около 200 французских военнослужащих и членов их семей. Они должны покинуть территорию Сенегала не позднее сентября. Отмечается, что база в Рюфиске имеет стратегическое значение для Франции, так как на ней размещена высокочастотная передающая радиостанция, необходимая для военной связи в Атлантическом океане.

30 января в России заявили, что выход Мали, Нигера и Буркина-Фасо из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) станет серьезным ударом по экономике Франции, поскольку она начала терять господство на Африканском континенте.

Ранее депутат рассказал, почему африканские страны стремятся к партнерству с Россией.

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