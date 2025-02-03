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Иранские корабли прибыли в порт Объединенных Арабских Эмиратов

Военные корабли Ирана впервые прибыли в порт в Объединенных Арабских Эмиратах
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Depositphotos

Иранские военные корабли впервые вошли в порт Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает агентство ISNA/

По данным эмиратского ведомства, в порт Халид в Шардже вошли четыре военных судна из Ирана. Они прибыли в ОАЭ с трехдневным визитом. При входе в территориальные воды страны их встречали корабли Военно-морских сил ОАЭ и Национальной гвардии.

Отмечается, что это первый подобный визит в истории двусторонних отношений, осуществленный для «обеспечения морской безопасности и свободы судоходства в регионе».

23 января президент США Дональд Трамп подписал указ, который запускает процесс признания движения йеменских хуситов «Ансар Аллах» иностранной террористической организацией. В тексте документа говорится, что хуситам оказывает поддержку Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, а «Ансар Аллах» угрожает безопасности граждан США и стабильности мировой морской торговли на Ближнем Востоке. Движение хуситов в Йемене осудило решение США признать его террористической организацией, назвав этот шаг попыткой навредить всему йеменскому народу и его делу поддержки палестинцев.

Ранее в Иране предупредили о последствиях в случае удара по ядерным объектам.

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