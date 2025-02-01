Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Иране предупредили о последствиях в случае удара по ядерным объектам

МИД Ирана: удар по ядерным объектам будет крупнейшей ошибкой в истории
close
Iranian Presidency Office/WANA/Reuters и Raheb Homavandi/Reuters

Возможный удар по ядерным объектам Ирана со стороны противников исламской республики будет крупнейшей ошибкой в истории. Об этом телеканеалу Al Jazeera заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

«И американцы, и израильтяне хорошо понимают, по каким целям мы ударим в ответ. Я считаю, что после этого мы вступим в полномасштабную войну в регионе. Никто этого не хочет ни в регионе, ни за его пределами. Я считаю маловероятным, что США примут такое решение и пойдут на это», — заявил Арагчи.

Глава иранского внешнеполитического ведомства подтвердил, что Тегеран на данный момент не обладает ядерным оружием — однако у Ирана существуют возможности для его создания.

Также Аббас Арагчи добавил, что Исламская республика Иран не видит оснований для прямых переговоров с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

При этом Арагчи отметил, что для возобновления диалога, Вашингтон мог бы пойти на разблокировку замороженных иранских активов — это стало бы первым шагом в возобновлении доверия между Ираном и Соединенными Штатами.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не позволит Ирану иметь ядерное оружие из-за риска катастрофы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами