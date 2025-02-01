В Иране предупредили о последствиях в случае удара по ядерным объектам

МИД Ирана: удар по ядерным объектам будет крупнейшей ошибкой в истории

Возможный удар по ядерным объектам Ирана со стороны противников исламской республики будет крупнейшей ошибкой в истории. Об этом телеканеалу Al Jazeera заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

«И американцы, и израильтяне хорошо понимают, по каким целям мы ударим в ответ. Я считаю, что после этого мы вступим в полномасштабную войну в регионе. Никто этого не хочет ни в регионе, ни за его пределами. Я считаю маловероятным, что США примут такое решение и пойдут на это», — заявил Арагчи.

Глава иранского внешнеполитического ведомства подтвердил, что Тегеран на данный момент не обладает ядерным оружием — однако у Ирана существуют возможности для его создания.

Также Аббас Арагчи добавил, что Исламская республика Иран не видит оснований для прямых переговоров с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

При этом Арагчи отметил, что для возобновления диалога, Вашингтон мог бы пойти на разблокировку замороженных иранских активов — это стало бы первым шагом в возобновлении доверия между Ираном и Соединенными Штатами.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не позволит Ирану иметь ядерное оружие из-за риска катастрофы.