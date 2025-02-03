Замминистра обороны РФ провел переговоры с послом Таиланда

Замминистра обороны РФ Фомин обсудил с послом Таиланда сотрудничество двух стран

Заместитель главы Министерства обороны России Александр Фомин обсудил с послом Таиланда Сасиватом Вонгсинсаватом возможности укрепления военного сотрудничества между странами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны (МО) РФ.

Согласно сообщению ведомства, 3 февраля Фомин и Вонгсинсават провели переговоры, в ходе которых обсудили состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества, в том числе в области укрепления международной и региональной безопасности.

В МО РФ подчеркнули, что встреча прошла в традиционно дружественной и доверительной обстановке.

22 января министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что в ходе переговоров со своим коллегой из Узбекистана Шухратом Халмухамедовым они обсудили актуальные вопросы взаимодействия в военной и военно-технической сферах, ситуацию в регионе, а также подготовили к подписанию ряд важнейших документов.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия продолжит консультации с Сирией по военным базам.