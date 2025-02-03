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Генсек НАТО заявил, что Евросоюз не сможет защищать себя без США

Рютте: Евросоюз не сможет защищать себя без участия США
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Kevin Mohatt/Reuters

Евросоюз не сможет защищать себя без участия США. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Брюсселе, передает ТАСС.

Предположение, что НАТО может существовать без США, является ошибочным, подчеркнул Рютте.

«Европейская оборона без США не может существовать по многим причинам», — сказал он, отвечая на вопрос о необходимости Брюсселя создать собственную оборону без участия Вашингтона.

Что это за причины, не сообщается.

21 января президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона потратила на $200 млрд больше на поддержку Украины, чем члены НАТО, поэтому им придется повысить свои расходы на оборону.

Политик подчеркнул, что между США и Украиной пролегает целый океан, в то время как Европа и Россия находятся на одном континенте. НАТО нужно платить больше, чтобы сравняться по этому показателю с США.

Ранее была названа сумма, которую страны НАТО потратили на Украину за три года.

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