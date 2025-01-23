Правительство России выделит свыше 11 млрд руб. на выплаты раненым бойцам СВО

Кабмин России по поручению президента РФ Владимира Путина направит фонду «Защитники Отечества» еще более 11,3 млрд руб. на выплаты участникам спецоперации, получившим ранение и ставшим инвалидами. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, передает ТАСС.

«Средства пойдут на единовременные выплаты тем гражданам, которые в ходе СВО получили ранения, повлекшие наступление инвалидности. Тем, кто исполнил свой долг и нуждается в помощи со стороны государства», — сказал он.

Мишустин отметил, что социальная поддержка должна помочь российским военнослужащим пройти реабилитацию, чтобы минимизировать ущерб здоровью и как можно быстрее вернуться домой.

20 января сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) чиновники отказали участнику специальной военной операции в выплате денежных средств за ранение. Прокуратура направила дело в суд, который встал на сторону военного и удовлетворил требования истца. В итоге бойцу назначили выплату.

Ранее сообщалось, что российский военмедик вживлял людям осколки боеприпасов ради компенсаций.