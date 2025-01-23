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Правительство России выделит свыше 11 млрд руб. на выплаты раненым бойцам СВО

Кабмин РФ выделит более 11,3 млрд руб. на выплаты раненым бойцам спецоперации
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Кабмин России по поручению президента РФ Владимира Путина направит фонду «Защитники Отечества» еще более 11,3 млрд руб. на выплаты участникам спецоперации, получившим ранение и ставшим инвалидами. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, передает ТАСС.

«Средства пойдут на единовременные выплаты тем гражданам, которые в ходе СВО получили ранения, повлекшие наступление инвалидности. Тем, кто исполнил свой долг и нуждается в помощи со стороны государства», — сказал он.

Мишустин отметил, что социальная поддержка должна помочь российским военнослужащим пройти реабилитацию, чтобы минимизировать ущерб здоровью и как можно быстрее вернуться домой.

20 января сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) чиновники отказали участнику специальной военной операции в выплате денежных средств за ранение. Прокуратура направила дело в суд, который встал на сторону военного и удовлетворил требования истца. В итоге бойцу назначили выплату.

Ранее сообщалось, что российский военмедик вживлял людям осколки боеприпасов ради компенсаций.

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