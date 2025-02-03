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Украинский БПЛА нарушил воздушное пространство Молдавии

МО: в Молдавии беспилотник нарушил воздушное пространство со стороны Украины
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Станислав Красильников/РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нарушил воздушное пространство Молдавии. Об этом сообщили в минобороны республики.

«Несанкционированный полет был обнаружен системами контроля воздушного пространства Национальной Армии. Нарушение было зафиксировано между 00:30 и 00:45 часов. Траектория полета: Павловка, Украина — Карманова — Маяк – Григориополь», — сообщили в ведомстве.

Вскоре после этого беспилотник покинул территорию Молдавии, улетев в обратном направлении.

Недавно глава минобороны республики Анатолий Носатый сообщил, что молдавские власти намерены закупить системы выявления и ликвидации беспилотных летательных аппаратов.

3 декабря молдавская полиция сообщила об обнаружении частей упавшего беспилотника в селе Подгорены в Оргеевском районе. Информацию передали в соответствующие органы, зона падения БПЛА была перекрыта.

Ранее власти Молдавии сообщили о намерении побеседовать с послом России после падения БПЛА.

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