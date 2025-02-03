В Волгограде нашли обломки беспилотника

Обломки беспилотника нашли на юге Волгограда. Очевидцы сняли на видео фрагменты дрона, которое опубликовал Telegram-канал «Волгоград».

На кадры попали обломки фюзеляжа, которые были разбросаны по Красноармейскому району города.

В ночь на 3 февраля Волгоград подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Жители города сообщали о серии мощных взрывов и ярких вспышках в небе, особенно в Красноармейском и Советском районах. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что падение обломков дронов привело к локальным возгораниям на территории нефтеперерабатывающего завода, но эти возгорания были оперативно ликвидированы.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее момент взрыва беспилотника ВСУ за жилым домом в Волгограде попал на видео.