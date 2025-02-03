Момент взрыва беспилотника ВСУ за жилым домом в Волгограде попал на видео

В сети появилось видео момента уничтожения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Волгоградом. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

На опубликованном ролике видно, как горящий шар на высокой скорости летит вперед, а затем за деревьями возникает огонь и искры, после чего раздается мощный взрыв.

Видеозапись, по данным канала, была снята в Красноармейском районе города. Украинская армия пыталась нанести комбинированный удар беспилотниками PD-2 и «Лютый». По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.

До этого губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Волгоградской области произошли возгорания после падения обломков БПЛА. По его словам, российские системы противовоздушной обороны отразили атаку, большая часть дронов была перехвачена и уничтожена. Губернатор добавил, что в настоящее время возникшие возгорания локализованы.

По данным Telegram-канала Mash, массированная атака началась в ночь на 3 февраля. Местные жители при этом насчитали около 50 взрывов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее аэропорты Астрахани и Волгограда возобновили работу.