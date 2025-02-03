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В Финляндии выпустили инструкцию для желающих подписать контракт с ВСУ

МИД Финляндии опубликовал инструкции для граждан, желающих вступить в ВСУ
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Shutterstock

МИД Финляндии опубликовал инструкции для финских граждан, которые решили пополнить ряды Вооруженных сил Украины в качестве добровольцев, а также для их семей и друзей. Она размещена на сайте ведомства.

«Добровольное участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины не является преступлением в Финляндии. Законы Финляндии и международное гуманитарное право не ограничивают возможность добровольного вступлении в ряды украинских вооруженных сил. Доброволец, вступивший в ряды Вооруженных сил Украины, подчиняется законодательству Украины и международному гуманитарному праву», — говорится в инструкции.

В финском МИД отметили, что не рекомендуют и не пропагандируют добровольное участие в боевых действиях, но оказывают помощь гражданам Финляндии, находящимся на Украине.

Минимальный срок заключения контракта с ВСУ составляет шесть месяцев. Договор оказания услуг является частноправовым договором и регулируется законодательством Украины. Расторгнуть такое соглашение практически невозможно, подчеркнули в министерстве.

В октябре суд в ДНР заочно приговорил гражданина Финляндии Рику Ариму к 14 годам колонии строгого режима за участие в конфликте.

Ранее бывший депутат британского парламента вступил в ВСУ.

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