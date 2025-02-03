Бывший депутат британского парламента вступил в ВСУ

Бывший депутат британского парламента Джек Лопрести заявил, что вступил в Интернациональный легион Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Independent.

«Я подал заявку на вступление в легион в ноябре. Потребовалось некоторое время, чтобы найти лучшее подразделение, которое могло бы использовать мой опыт и навыки», — заявил он.

По данным издания, экс-депутат не служит в пехоте и не выполняет боевые задачи на передовой. Лопрести выполняет «вспомогательную» работу, в его обязанности входит выстраивание международных отношений, закупка оружия, а также работа с ветеранами и благотворительными организациями.

Военный добавил, что постоянно путешествует по территории страны и уже успел посетить города Харьков и Полтава.

До этого стало известно, что граждан США Роберта Вардаро и Бенджамина Рида объявили в международный розыск за наемничество и участие в боях на стороне Украины. По данным следствия, с февраля 2022 года по май 2024 года Рид в зоне СВО участвовал в боях в составе Нормандской бригады, а затем — Избранной роты. Вардаро же вступил в Интернациональный легион.

Ранее наемнику из Грузии Темуру Элиаве вынесли заочный приговор за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины.