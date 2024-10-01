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Наемника из Финляндии заочно приговорили к колонии в РФ

Суд в ДНР заочно приговорил наемника Ариму к 14 годам колонии

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Anelo/Shutterstock

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил гражданина Финляндии Рику Ариму к 14 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

«В суде установлено, что в период с марта 2022 года по декабрь 2023 года Арима в составе батальона «Интернационального легиона обороны Украины» принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника», — говорится в сообщении.

По данным следствия, за участие в конфликте Арима получил вознаграждение, эквивалентное 1,5 млн рублей.

6 сентября Арима был объявлен в международный розыск. В прокуратуре ДНР отметили, что гражданин Финляндии обвиняется заочно за участие наемника в вооруженном конфликте.

25 сентября в Генпрокуратуре сообщили, что наемника из Австралии Абдельфетаха Нурина также заочно приговорили к лишению свободы на 14 лет в колонии строгого режима. Верховный суд Донецкой народной республики выяснил, что с апреля 2022 года по октябрь 2023 года австралиец участвовал в боевых действиях на стороне Киева.

Ранее боец ВС РФ рассказал, как ВСУ вывозили наемников из Курской области.

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